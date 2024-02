Die Villinger und Schwenninger haben gebangt und gehofft, doch jetzt ist es sicher: Die Lange Tafel wird 2024 ihr Comeback feiern und zwar am 15. Juni.

Nach einigen Unklarheiten steht es jetzt fest: Die Lange Tafel kommt 2024 und lädt zum großen gemeinsamen Picknick ein. Das gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Noch vor wenigen Tagen hat man dem Event eine Absage erteilt.

2024 werde demnach das Jahr der Großveranstaltungen und dazu gehöre, so wünschten es sich viele Bürger sowie die Stadtpolitik, auch die Lange Tafel, wie es die Mitteilung schreibt.

Lesen Sie auch

Oberbürgermeister Jürgen Roth und die Fraktionsvorsitzenden haben sich darauf verständigt, das beliebte Event für die Bürgern auszurichten: „Die Sehnsucht nach der Wiederholung des großen Picknicks ist groß, und so wollen wir nun dafür sorgen, dass sich die Bürger 2024 an der Langen Tafel treffen können“, so Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Es braucht noch viele Partner

Damit das gelingen kann, benötigt die Stadt die Unterstützung der Vereine, Service-Clubs und weiterer Partner. „Wir werden uns besonders strecken, damit die Tafelmeile gelingt. Wir brauchen die Vereine und weitere Partner und ich hoffe, dass wir hier dann auch ausreichend Unterstützer gewinnen können“, appelliert der OB.

Der wichtigste Partner für dieses Event, die Fürstenberg Brauerei, habe seine Unterstützung schon fest zugesagt.

400 Bänke entlang der L173

Im Kalender dürfen sich die Bürger den 15. Juni, ein Samstag, für das große VS-Picknick eintragen. Die 400 Bierbänke werden dann entlang der L173 zwischen Wildi-Kreisel und Kreisel Hölzlekönig aufgestellt, und entlang der Festmeile soll auch ein schönes Rahmenprogramm seinen Beitrag zum Sport-Event-Jahr beitragen, wie die Stadt bekannt gibt.

Auch die Sparkasse Schwarzwald-Baar ist wieder an Bord und wird die „Lange Tafel“ sponsern. „Gemeinsam wird das wieder ein ganz besonderes Event, welches die Verbindung zwischen Villingen und Schwenningen unterstreicht. Unser Orga-Team hat schon die ersten Maßnahmen angestoßen. Wir stehen bereit“, so Matthias Jendryschik, Geschäftsführer der WIR GmbH VS.