Demo in Hechingen: Landwirte distanzieren sich von AfD-Kundgebung

Demo in Hechingen

1 An der wöchentlichen Montagsdemonstration der AfD in Hechingen haben sich rund 100 Personen beteiligt. Foto: Roth

Der Kreisbauernverband dazu: „Bei unseren Protesten hätte ich Trittbrettfahrer sofort aus unseren Reihen verwiesen.“









Auch die regelmäßige Montagsdemonstration der AfD in Hechingen wurde von wenigen hupenden und mit Warnblinker leuchtenden Traktoren begleitet. Statt dem üblichen Spaziergang mit 20 bis 40 Personen, gab es diesmal eine Kundgebung auf dem Obertorplatz – unter anderem mit Wortbeiträgen von Joachim Steyer, Landtagsabgeordneter der AfD des Wahlkreises Hechingen-Münsingen. Rund 100 Teilnehmer trafen sich gegen 18 Uhr am Marktplatz und versammelten sich nach einem kurzen Spaziergang am Obertorplatz.