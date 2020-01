Deißlingen Holpriger Start für Gaststätte "Bären"

Team wird aufgestellt

Das Inklusionsprojekt im Gasthaus "Bären" soll definitiv weitergeführt werden, betont Öteles. Besonders wegen der vielen zufriedenen Gästen. "Wir glauben an unser Projekt. Aber das ist einfach höhere Gewalt." Das Vorstandsmitglied erläutert, dass er gerne wieder geöffnet hätte, aber vorübergehend sei die Situation leider hinzunehmen. "Wichtig ist mir, dass unsere Kundschaft weiß, was los ist. Wir wollen niemanden verärgern." Öteles sagt, dass das Team so schnell wie möglich wieder aufgestellt und der Gasthausbetrieb wieder aufgenommen werde.

Das Inklusionsprojekt bei dem Menschen mit Handicap in den Betrieb des Gasthauses integriert und qualifiziert werden sollen, liege der Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten besonders am Herzen. "Sobald wir wieder Köche haben, können wir auch einen Beikoch, der eine Behinderung hat, einstellen", erklärt Öteles. "Wir wollen es einfach nicht nur halblebig, sondern direkt richtig machen. Das ist uns wichtig."