„Schwarzwald-Eleganz in ihrer besten Form“

Das weiß ChatGPT über VS

3 So stellt sich der Bing Image Creator (Dall-E) die Stadt Villingen-Schwenningen vor, wenn man die KI nach einem Foto fragt. Foto: Bing Image Creator/DALL-E

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Villingen-Schwenningen? Wie sieht das Wappen aus? ChatGPT liefert die Antworten – wenn auch nicht ganz korrekt – und hat dabei auch ein paar Komplimente für die Doppelstadt übrig.











Innerhalb von fünf Tagen hat der von der amerikanischen Firma OpenAI entwickelte Chatbot ChatGPT die Eine-Million-Nutzer-Marke geknackt. Inzwischen ist ChatGPT in aller Munde, die Meinungen über die Künstliche Intelligenz (KI) gehen jedoch auseinander. Denn die Antworten, die der Chatbot in Sekunden auf die Fragen der Nutzer generiert, sind mit Vorsicht zu genießen. Wir haben den Chatbot auf die Probe gestellt und ChatGPT gefragt, was die KI eigentlich über Villingen-Schwenningen weiß.