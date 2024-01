Nachdem am Mittwochmorgen der vom Deutschen Wetterdienst angekündigte „Eispanzer“ auch im Kreis Freudenstadt für glatte Straßen gesorgt hat, hatte sich am Mittwochabend die Lage weitestgehend entspannt. Der Grund waren steigende Temperaturen und das damit einsetzende Tauwetter.

Doch damit ist es nun schon wieder vorbei. In Freudenstadt hat es angefangen zu schneien und die Temperaturen nähern sich dem Gefrierpunkt. Das Landratsamt Freudenstadt hatte deshalb schon am Vortag gewarnt, dass es am Donnerstag ab dem Nachmittag wieder zu Glätte auf den Straßen kommen könnte. Autofahrer sollten also vorsichtig sein.

Auf den Straßen könnte es wieder glatt werden, Foto: Beyer

Und es könnte vorerst glatt bleiben: Denn die Minustemperaturen werden sich laut Vorhersagen bis ins Wochenende hinein halten. Erst am Sonntag ist wieder mit Werten über Null zu rechnen.