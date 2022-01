5 Der Bezug zu Schwenningen ist im Hotel Smobea stets gegeben. Foto: Kratt

Somnun und beatus, zusammengesetzt "Sombea", bedeutet soviel wie "Glücklich schlafen". Das kann man seit Mitte Dezember im gleichnamigen Vier-Sterne-Hotel in der Reutestraße, das nach rund vier Jahren Planung und Bauzeit fertiggestellt wurde.















VS-Schwenningen - Ein zufriedenes Lächeln huscht über das Gesicht von Sombea-Inhaber und Geschäftsführer Daniel Repp. Denn das Hotel, das seit Mitte Dezember in 85 Zimmern und auf einer Nutzfläche rund 2600 Quadratmetern Gäste empfängt, ist für ihn mehr als nur ein Objekt, an dessen Spitze er steht. Zusammen mit seinen Partnern Viktor Kromm und Andreas Schirling hatte er sich im Jahr 2017 das Ziel gesetzt, ein Hotel zu entwickeln, "das Schwenningen so noch nicht kennt." Jetzt, fast fünf Jahre später, hat er dieses Ziel im Grunde erreicht: Mit einer Kaffeetasse in der Hand sitzt Repp im Déjà-Vu, der Lounge des Sombea mit Frühstücks-, Restaurant- und Barbetrieb, und kennt nach eigener Aussage "nahezu jeden Nagel in der Wand."