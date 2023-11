Der Hüttenbauverein (HBV) Darmstadt hat neue Pächter für die Darmstädter Hütte gefunden: Heinz und Marion Frammelsberger.

In einer Sitzung hat der Hüttenbauverein über die Neuverpachtung der Darmstädter Hütte entschieden. Die Hütte, zwischen Ruhestein und Hornisgrinde auf 1030 Metern Höhe gelegen, ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region.

Wie der für die Pachtausschreibung zuständige stellvertretende Vorsitzende Marcus Gunkel laut einer Mitteilung des Hüttenbauvereins betonte, waren eine Vielzahl qualifizierter Bewerbungen aus der Region eingegangen: „Am Schluss hatten wir zwischen zwei nahezu gleichwertigen Interessenten zu entscheiden. Dass es nun Heinz und Marion Frammelsberger geworden sind, hatte viel mit der Kombination von überzeugendem Konzept zur Weiterentwicklung der Hütte und vorhandener Qualifikation zur Umsetzung zu tun.“

Großen Schritt für dieZukunft getan

Das Ehepaar Frammelsberger stammt aus Ottenhöfen und erfüllt sich mit der Übernahme der Darmstädter Hütte einen Traum. Die vielfältigen Aufgaben auf einer Berghütte, verbunden mit den Kontakten zu Kindern und Jugendlichen, Sporttreibenden sowie Naturfreunden treibe sie an, werden sie in der Mitteilung zitiert. Der Hüttenbauverein hat in diesem Jahr mit dem Anschluss der Hütte an die öffentliche Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie Breitband einen riesigen Schritt für die Zukunft getan, heißt es in der Mitteilung weiter. Dies sei nur durch den klugen Infrastrukturausbau der Gemeinde Seebach möglich gewesen.

Gemeinsam mit dem Pächterpaar sollen nun weitere Erhaltungsmaßnahmen im Innen- und Außenbereich folgen. Die Pachtausschreibung war durch den Tod der bisherigen Pächterin Christel Trayer im Mai notwendig geworden. Vereinsrechner Nicolas Funk drückt den Dank des Vereins an die Familie Trayer aus: „Christel Trayer hat durch ihr persönliches und finanzielles Engagement erheblich zum Bestehen und der Entwicklung der Darmstädter Hütte beigetragen.“ Dass nach ihrem Tod ihre Kinder die Hütte bis zum Jahresende weiterbetreiben, sei keine Selbstverständlichkeit.

Die Hütte wird zum 1. Januar 2024 in neue Hände übergeben. Aufgrund der vom Pächterpaar Frammelsberger geplanten Umbauten wird sie im ersten Quartal nur zeitweise geöffnet sein. Die offizielle Eröffnung mit den neuen Pächtern wird im zweiten Quartal 2024 erfolgen.

Übernachtungsangebotsoll ausgeweitet werden

Wie die künftigen Pächter laut der Mitteilung betonen, wird dann das durch Corona eingeschränkte Übernachtungsangebot wieder ausgeweitet. Die Hütte steht in ihrer Tradition insbesondere für Klassenfahrten und Jugendfreizeiten zur Verfügung. Die neuen Pächter sehen gerade in der Nähe zum Nationalpark Schwarzwald für diese Gäste ein attraktives Umfeld gegeben.

Er sei froh, sagt der HBV-Vorsitzende Matthias Krebs, dass der HBV im hundertsten Jahr seiner Gründung in geordneten Verhältnissen das Jubiläum der Einweihung der Darmstädter Hütte, das 2026 gefeiert wird, vorbereiten könne. Die Hütte war im Oktober 1926 eingeweiht worden.