Die bei ihren Gästen aus nah und fern beliebte und gastfreundliche Gastronomin aus dem Baiersbronner Ortsteil Obertal war in ihrem ganzen Leben immer eng mit dem Höhengebiet des Nordschwarzwalds verbunden.

Schon ihre Eltern betrieben die Skiliftbetriebe am Ruhestein. Später übernahmen Christel Trayer und ihr Ehemann Josef Trayer den Skilift und erweiterten ihn im Jahr 1993 mit dem gastronomischen Betrieb der Ruhesteinschänke, so die Gemeinde Seebach in einer Mitteilung.

Nach Eintritt ihrer beiden Kinder in das Unternehmen übernahm Christel Trayer im Jahr 2011 die dem Ruhestein und dem Wildsee nahe gelegene Darmstädter Hütte.

Ausflugsziel zu neuer Blüte geführt

Zur großen Zufriedenheit des Hüttenbauvereins Darmstadt und der Tourismusgemeinde Seebach führte sie das während allen Jahreszeiten bei Wandergruppen, Wintersportlern und Ausflüglern beliebte Ausflugsziel zu neuer Blüte. Viele Stammgäste dankten der Hüttenwirtin ihren Einsatz mit regelmäßigen Besuchen. Christel Trayer pflegte auch einen freundschaftlich geprägten partnerschaftlichen Umgang mit ihren Mitarbeitern. Die Schwarzwaldhöhen mit den Bergen und der besonderen Ausstrahlung der Natur waren die geliebte Heimat der Verstorbenen.

In Verbundenheit und im Mitgefühl mit der Familie trauert auch die Region um Christel Trayer. Mit ihrem Tod hat die Region eine besondere Persönlichkeit verloren. Die Beerdigung findet am Montag, 22. Mai, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Obertal statt.