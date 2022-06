1 Konnten aus Heiligenbronn schnell wieder abrücken – die Feuerwehren aus Heiligenbronn und Sulgen sowie die Polizei: erneut hatte es ein Fehlalarm bei der Stiftung St. Franziskus gegeben. Foto: Wegner

Ein neues Konzept soll Abhilfe schaffen gegen zu viele Fehlalarme, war bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Heiligenbronn angesprochen worden: Am Mittwochmorgen gab es wieder einen Einsatz.















Schramberg-Heiligenbronn - "Wasserdampf aus der Küche" war es am Mittwochmorgen, der die Feuerwehr aus Heiligenbronn und Sulgen, die Drehleiter aus Schramberg, Rettungsdienst und Polizei nach Heiligenbronn beorderten. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte, so Daniel Storz von der Abteilung Sulgen, dann schnell wieder abrücken: Eine Runde durch den Ort gedreht, über die Lage informiert und zurück ins Magazin.

Wärme, Dampf und Hitze

Übrigens: Im vergangenen Jahr 2021 war die Die Feuerwehrabteilung Heiligenbronn zu 15 Einsätzen ausgerückt. Zwei Drittel waren durch die Auslösung einer Brandmeldeanlage (BMA) in der Stiftung St. Franziskus veranlasst. Bei einer Besprechung mit den Verantwortlichen der Stiftung war festgestellt worden, so wurde in der Versammlung berichtet, dass die Rauchmelder in nahezu allen Fällen aufgrund von Wärme, Dampf und Hitze frühzeitig ausgelöst hatten und im Prinzip kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich war.

Abhilfe solle die Umrüstung zu Wärmemeldern sowie die Installation in Vorräumen von Küchen statt direkt in Kochbereichen schaffen. Ob dies wirklich Besserung hinsichtlich der Zahl der Einsätze bringe, hatte die Feuerwehr allerdings bezweifelt, da zahlreiche weitere Räume der Einrichtung mit Meldern nachgerüstet werden sollen.