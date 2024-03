D1-Empfang in Schramberg

1 Auf dem Schlossberg steht einer der Masten, von dem aus Schramberg mit Mobilfunk versorgt wird. Foto: Wegner

Ein ganz schlechter – oder auch gleich gar kein Empfang. Das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom ist bis Freitagabend teilweise nicht erreichbar.









Einer von fünf Balken für den Handyempfang und teilweise keine Daten. So zeigten sich am Donnerstag und Freitag in der Schramberger Talstadt den ganzen Tag über immer wieder Netzprobleme.