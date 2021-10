Cyberattacke in Oberndorf

1 In der SRH-Klinik in Oberndorf werden die Systeme schrittweise hochgefahren.Archiv- Foto: Danner

Es war ein Angriff aus dem Nichts: Nach einer Cyberattacke auf die SRH-Holding musste auch die Oberndorfer Klinik vom Netz genommen werden. Wie ist die Lage inzwischen? Welche Komplikationen gab es durch die Attacke im laufenden Betrieb? Wir haben nachgehakt.















Kreis Rottweil - Es ist ein Szenario, vor dem jedes Unternehmen Angst hat – und das erst recht in einem Gesundheitsunternehmen für große Befürchtungen sorgt: Hacker waren am 19. September in die IT-Infrastruktur des Bildungs- und Gesundheitsunternehmens SRH eingedrungen. Statt zum Computer musste zu Stift und Papier gegriffen werden. Wie geht das überhaupt? Und welche Schäden haben die Hacker hinterlassen?