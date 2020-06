Coronavirus Pandemie sorgt für Engpässe bei Blutkonserven

Während der Pandemie sollten die Krankenhäuser ihre Kapazitäten und Betten für die an Covid-19 erkrankten Patienten freihalten. Der OP-Betrieb wurde heruntergefahren und damit auch der Bedarf an Blutkonserven. Denn: "Patienten, die mit Covid-19 infiziert sind, brauchen in der Regel keine Blutkonserven", erklärt Eberhard Weck, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg und Hessen. Er berichtet weiter: "Unser Tagesbedarf an Blutkonserven liegt normalerweise bei 2500. Während der Pandemie ist diese Zahl auf unter 2000 gesunken."

Blutkonserven decken Tagesbedarf ab