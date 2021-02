Coronavirus Alkohol an Fasnetstagen in Schramberg verboten

Talstadt

In Schramberg-Talstadt sind in diese Liste die Schiltachstraße zwischen Fristo-Markt und Schloss, der Paradiesplatz, die komplette Hauptstraße mit der Fußgängerzone und den Rathausplätzen, die Marktstraße, die Sängerstraße, der Park der Zeiten, die Berneckstraße, der Busbahnhof und die Oberndorfer Straße aufgenommen.

Sulgen

In Sulgen gilt das Verbot in der Sulgauer, Schramberger, Heiligenbronner, Rottweiler und Aichhalder Straße sowie in der Garten-, Hardt-, Mariazeller und Lindenstraße. Dazu im Wittumgelände unddem Postwiesenpark.

Waldmössingen

In Waldmössingen sind in der Ortsmitte die Winzelner, Vorstadt-, Seedorfer und Heimbachstraße betroffen, der Erlebnisbauernhof, der Sportplatz sowie das Weiherwasengelände inklusive Abenteuerspielplatz und zugehörigen Parkflächen, das Römerkastell, der Gartenfestplatz, die Kastellhalle mit Parkplatz sowie der Jupa-Grillplatz zwischen Waldmössingen und Heiligenbronn.

Tennenbronn

In Tennenbronn gilt die Verordnung in der Hauptstraße und dem Vorplatz der Ortsverwaltung sowie dem Dorfplatz, dem Kurpark dem Gästetreff Remsbachhof, dem Feriendorf, im Bereich der Festhalle inklusive Parkflächen und dem Dorfweiher.