1 Über die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus informiert das Landratsamt. Foto: Pixabay

87 neue Infektionen mit dem Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis meldete das Gesundheitsamt am Dienstag.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Behörde informierte über 23 368 Fälle, die bereits wieder gesund sind (+ 41 zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle seit Beginn der Pandemie liegt aktuell bei 24 344 (+ 87), die Genesenen sowie 297 Todesfälle (+ 4) sind hierin enthalten. 679 Personen (+ 42) sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts befinden sich derzeit 14 Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, sieben davon müssen invasiv beatmet werden (Stand Dienstag, 14 Uhr).

Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 289,8 (Stand Montag, 16 Uhr) an. Am Vortag lag der Wert bei 280,0. Die PCR-Abstrichstelle des Landkreises bleibt am Donnerstag, 6. Januar, geschlossen. Die Hotline des Gesundheitsamtes ist am Donnerstag, 6., und Freitag, 7. Januar, nicht besetzt, teilt das Amt mit.