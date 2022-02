1 Das Coronavirus Foto: © Kock – stock.adobe.com

Die Inzidenz im Kreis Rottweil ist am Freitag wieder angestiegen. Die Lage in den Kliniken ist weiter überschaubar. Der neue Schwellenwert für Ausgangsbeschränkungen liegt bei 1500.















Kreis Rottweil - Die Inzidenz für den Kreis Rottweil wird am Freitag vom Landesgesundheitsamt mit 1270,6 gemeldet. Trotz des Anstiegs von zuletzt 1170 steht der Kreis Rottweil in der Region weiter gut da. Aus Erfahrung wisse man aber, dass sich das jederzeit ändern könne, so Landrat Wolf-Rüdiger Michel am Morgen in der Telefonkonferenz. Der Inzidenz-Schwellenwert für Ausgangsbeschränkungen wurde in der neuen Corona-Verordnung von 500 auf 1500 angehoben. Die Lage in den Kliniken im Kreis ist weiter überschaubar. 23 Corona-Patienten werden stationär behandelt, zwei liegen auf der Intensivstation.