Container-Dorf in Seelbach: Die ersten Flüchtlinge sind schon da

1 In der Containeranlage im „Wiesengrund“ in Seelbach ist inzwischen Leben eingekehrt. Foto: Köhler

Eine vierköpfige Familie ist im Februar in die Flüchtlingsunterkunft in Seelbach gezogen. Weitere werden folgen, wann genau ist noch unklar. Landratsamt und Gemeinde wollen die Menschen dort vielfältig unterstützen.









Die Containeranlage im „Wiesengrund“ in Seelbach steht bereits seit Dezember, nun ist Leben in ihr. Wie das Landratsamt mitteilt, ist im Februar eine vierköpfige Familie eingezogen. Sie ist dem Ortenaukreis neu zugewiesen worden kommt aus einer Landeserstaufnahmeeinrichtung, wo die Flüchtlinge in sehr beengten Verhältnissen leben. In Seelbach haben sie nun eigene Schlafräume, Koch- und Waschmöglichkeiten und das ganze Containerdorf für sich – vorerst.