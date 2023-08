Nicht nur in den Metropolen der Welt findet man schöne Rooftop-Bars, auch bei uns in der Region lässt sich mit einem Cocktail in der Hand die Aussicht vom Dach genießen. Egal ob entspannte oder romantische Stimmung, ob mitten in der Stadt oder am Pool mit leckeren Snacks, ist für jeden etwas dabei.

„Okyo“ in Balingen

Die Rooftop-Bar Okyo im Herzen von Balingen wirbt mit Breadfast Club, Midday Vibes und Golden Hour. Speziell kreierte Drinks und Cocktails, Weine und leichte Küche sind im Angebot. Das Ambiente lädt zum gemütliche Beisammensein ein.

Adresse: Friedrichstraße 48, 72336 Balingen

Telefon: 07433/9555644

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 17 bis 23 Uhr; Freitag von 17 bis 1 Uhr; Samstag von 10 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 2 Uhr. Die Küche ist jeweils von 18 bis 22 Uhr geöffnet.

Tische können online reserviert werden.

„Beach 0741“ in Rottweil

Über 20 Tonnen feinster Sand, tropische Palmen, chillige Beats und coole Drinks bietet die auf dem Parkhaus Stadtmitte gelegene Bar, und verspricht damit Urlaubsgefühle über den Dächern der Stadt Rottweil.

Adresse: Kriegsdamm 5, Parkdeck 4, 78628 Rottweil

Telefon : 0741/34855891

Öffnungszeiten: Bei sommerlichem Wetter von Montag bis Mittwoch von 17 bis 22 Uhr; Donnerstag bis Sonntag von 16 bis 22 Uhr. Auf der Website wird täglich angegeben, ob die Bar geöffnet hat.

„360 Grad Rooftop-Bar“ des Hotel Federwerk in St. Georgen

„Chillen Sie bei einem edlen Tropfen, einem Glas Wein aus der Region oder einem kühlen Getränk“, heißt es in der Rooftop-Getränkekarte der Bar, welche erst im März diesen Jahres eröffnet hat. Sie ermöglicht einen schönen Rundumblick über die Stadt.

Adresse: Museumstraße 1, 78112 St. Georgen

Telefon: 07724/8849100

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 18 bis 0 Uhr. Um vorherige Reservierung wird gebeten.

Zusätzliche Info: Hunde sind nicht erlaubt.

„Skajo“ in Freiburg

Dem Münster ganz nah sein und einen schönen 360 Grad Ausblick genießen kann man auf der Dachterrasse des Skajo Freiburg. Außerdem gibt es dort eine Mittagskarte, sowie Kaffee und Kuchen. Die Betreiber lassen sich regelmäßig etwas Neues einfallen.

Adresse: Kaiser-Joseph-Straße 192, 79098 Freiburg im Breisgau, 5. Obergeschoss

Telefon: 0761/20251240

Öffnungszeiten der Dachterrasse von April bis September: Montag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr; Freitag und Samstag von 11 bis 24 Uhr

Online können ein Tisch in der Bar oder eine Lounge per Klick reserviert werden.

Schoellmanns Bar und Küche in Offenburg

Das lässige Lokal mit Vintage-Sofas, stylischer Bar und Dachterrasse serviert neben Cocktails und Snacks auch deutsch-internationale Küche. Zudem gibt es jeden Samstagmorgen ein großes Frühstücks- und Brunchangebot.

Reservierungen sind direkt über die Website möglich.

Adresse: Hauptstraße 88, 77652 Offenburg

Telefon: 0781/9194999

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 16 bis 0 Uhr; Freitag von 16 bis 1 Uhr; Samstag von 9 bis 1 Uhr; Sonntag und Montag geschlossen

„SP 6“ in Pforzheim

Eine ordentliche Portion Urlaubsgefühl inmitten einer kleinen, städtischen Oase gibt es auch in Pforzheim – der Ausblick auf den Sonnenuntergang inklusive. Die Getränkekarte ist groß, zum Essen gibt es Salate, Pizza, Flammkuchen und Eis.

Adresse: Parkhaus Sparkasse, Luisenstraße 4, 75172 Pforzheim

Kontakt: info@sp6-strandbar.de

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 11.30 bis 23 Uhr; Freitag bis 24 Uhr; Samstag von 12 bis 24 Uhr; Sonntag von 12 bis 23 Uhr

Zusätzliche Info: Hunde sind nicht erlaubt.

„Beachbar auf dem Parkhaus P 10“ in Karlsruhe

„Kurzurlaub im 10. Stock“ – so wird die Bar auf der eigenen Website beschrieben. Dezente Lounge-Musik auf einem gepflegten Sonnendeck mit Luxusausblick. Parken? Direkt unter der Bar.

Adresse: Parkdeck 10, Zähringerstraße 69, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0172/6122569

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 16 bis 23 Uhr; Freitag von 15 bis 24 Uhr; Samstag von 14 bis 24 Uhr; Sonntag von 15 bis 23 Uhr

Zusätzliche Info: Tischreservierungen für den überdachten Bereich sind online möglich.

„Roomers Rooftop-Bar und Pool“ in Baden-Baden

Ein beliebtes Ziel ist diese Bar mit Aussicht auf den Schwarzwald. Geboten ist eine entspannt lässige Atmosphäre mit ausgewählten Drinks, kulinarischen Köstlichkeiten und Infinity-Pool.

Adresse: Lange Straße 100, 76530 Baden-Baden

Telefon: 07221/90193930

Öffnungszeiten Dachterrasse und Bar: Täglich von 9 bis 1 Uhr. Um vorherige Reservierung wird gebeten.

Öffnungszeiten Pool: Täglich von 6.30 bis 1 Uhr. Die Nutzung des Pools mit Kindern ist von 11 bis 15 Uhr möglich.

„Wolfram Terrace&Bar“ in Stuttgart

Ausgewählte Drinks, Snacks, chillige Beats auf der Terrasse oder ein gemütliches Plätzchen in der Lounge im Innenbereich gibt es hier im Angebot.

Adresse: Wolframstraße 41, 70191 Stuttgart

Telefon: 0711/969840

Öffnungszeiten: Cocktails und Getränke von Mittwoch bis Samstag, 18 bis 2 Uhr; Snacks jeweils bis 22 Uhr

Ein Tisch kann direkt online reserviert werden.

„Villa Elben“ in Lörrach

Obwohl die Dachterrasse extra reserviert werden muss, lohnt sich der Besuch für beispielsweise ein Afterwork mit Kollegen oder eine private Feier: Einmalige Kulisse, eine eigene Bar und auf Wunsch feines Fingerfood gibt es in der Villa Elben.

Einen schönen, privaten Ausblick kann man auf der Dachterrasse der Villa Elben genießen. Foto: Villa Elben

Adresse: Hünerbergweg 26, 79539 Lörrach

Telefon: 07621/577080

Öffnungszeiten: Täglich bis 21.30 Uhr