Deshalb ist schon wieder das US-Militär in der Region unterwegs

1 Solche Chinook-Hubschrauber des US-Militärs waren unter anderem über Villingen-Schwenningen zu sehen (Symbolbild). Foto: dpa/Darek Delmanowicz

Zunächst mehrere Blackhawk-Hubschrauber, jetzt auch noch die auffälligen Chinook-Helis: Schon wieder war das US-Militär im Luftraum der Region unterwegs. Die amerikanischen Streitkräfte erklären, was es damit auf sich hatte.









Fast schon ungläubig dürfte am Mittwoch bei einigen Bürgern in Villingen-Schwenningen und der Region der Kopf in Richtung Himmel gegangen sein: Erneut sind Streitkräfte des amerikanischen Militärs im recht tief unterwegs gewesen. Dieses Mal mit mehreren Schwerstlasthubschraubern.