Calw Verdacht auf Giftköder bei Altburg

Ein Tierarzt stellte wenig später fest, dass der Hund Schäden an Leber-, Nieren- und Bauchspeicheldrüsen davongetragen hatte, die Analdrüsen waren verätzt. Das Tier litt unter extremen Schmerzen beim Stuhlgang, stellte die Nahrungsaufnahme ein. "Der Tierarzt hat zu mir gesagt, so ein aggressives Gift, das alles anfrisst, hat er noch nie gesehen", hatte der Mann damals im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

Warnschilder vorgesehen

Und der Vorfall ist nur einer von mehreren im Stadtgebiet von Calw. Wie viele Tiere tatsächlich seit Beginn der mutmaßlichen Giftköder-Welle betroffen waren – unklar. Fakt ist aber: Seit April 2016 gab es in der Region immer wieder Meldungen von Giftködern. Ende Januar 2017 hatte die Stadt Calw deshalb vor allem in Heumaden und Stammheim Warnschilder aufgehängt – versehen mit dem Rat, Hunde zum eigenen Schutz immer an der Leine zu führen.

Hauptsächlich in der Gegend um Stammheim hatte es zahlreiche Vorkommnisse gegeben: Ein Rüde und zwei Katzen starben, andere Tiere wiesen Vergiftungssymptome auf.

Auch in Unterlengenhardt, Neuhengstett, Neuhausen und Bad Liebenzell waren Verdachtsfälle registriert worden. Darüber hinaus landeten allein im März 2017 mindestens zwölf Verdachtsfälle auf tierärztlichen Behandlungstischen. Ein weiteres Tier verstarb dabei. Die Abteilung öffentliche Ordnung will wegen des jüngsten Vorfalls in Altburg dort nun Warnschilder anbringen.

Wer verdächtige Funde melden kann, sollte umgehend das Polizeirevier Calw, Telefon 07051/16 10, kontaktieren.

Giftköder

Augen auf beim Spaziergang: Laut der internationalen Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" gibt es typische Giftköder; vornehmlich Fleischbällchen, gespickt mit gefährlichen Gegenständen wie Rasierklingen, Scherben oder Rattengift. Auch Schneckenkorn werde als Giftköder verwendet. Die Köder würden bevorzugt in Gebüsch oder am Rand von Gehwegen mit Rasenflächen platziert.

Symptome

Hinweise, ob ein Hund eine Vergiftung erlitten hat, seien nach Angaben von "Vier Pfoten" Erbrechen, Durchfall, helle Schleimhäute im Rachenbereich, schwankender Gang, Atem- und/oder Herzstillstand, Krämpfe, schneller Herzschlag, Lähmungserscheinungen, Bewusstlosigkeit.

Sofortmaßnahmen

Hat ein Hund einen Giftköder gefressen, gelte es, schnell zu reagieren. Die Tierschutzorganisation rät, sofort den Tierarzt zu kontaktieren, die Symptome zu schildern. Der Arzt könne dann im besten Fall bereits das richtige Gegengift bereithalten. Auch eine Probe des Köders sei hilfreich. Hundehalter sollten im Übrigen davon absehen, ihre Tiere zum Erbrechen zu bringen, wenn unklar sei, was gefressen wurde – bei ätzenden oder scharfen Ködern könne es zu Verletzungen kommen.