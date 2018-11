Calw Rathaus-Sanierung wohl Anfang 2019 fertig

Calw - Die Sanierung des Rathauses in Calw macht weiter Fortschritte. Mittlerweile kann man sich schon richtig vorstellen, wie das Gebäude nach der Fertigstellung aussehen wird – denn nicht nur außen, auch innen nimmt so langsam alles seine endgültige Gestalt an. Aber: Die Baustelle wird wohl nicht mehr wie geplant in diesem, sondern erst Anfang kommenden Jahres abgeschlossen werden können – und im März steht der Umzug der Verwaltung an.