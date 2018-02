Calw Hesse-Bahn: Brücke wird 2018 gebaut

Für das Jahr 2018 sind im Vermögensplan des Zweckverbandes HHB 2,1 Millionen Euro netto für die Brücke veranschlagt, für die in diesem Jahr voraussichtlich nur die Widerlager errichtet werden. Die eigentliche Brücke, also der bauliche Übergang über die B 295, wird wohl erst 2019 errichtet.

Weitere 5,4 Millionen Euro sind unter anderem für den Kauf und die Einrichtung von Eidechsenhabitaten, für Planungskosten sowie für mögliche weitere Baumaßnahmen vorgesehen. Ob es letztere noch in diesem Jahr geben wird, sei derzeit noch unklar, so Knörle. Dennoch sei es wichtig, bereits vorab Geld einzuplanen. "Das versetzt uns in den Zustand der Handlungsfähigkeit", erläutert der Dezernent. Nur wenn Mittel im Wirtschaftsplan vorgesehen seien, könne man sie auch nutzen.

Bevor gebaut werden kann, gelte es nun, den Gesetzen in Sachen Naturschutz gerecht zu werden. Dazu zähle unter anderem eine Umsiedlung der Eidechsen im Bereich der künftigen Brücke, die im April oder Mai umgesetzt werden soll.