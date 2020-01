Calw Gemeinderat berät über Biodiversität

Der Gemeinderat befasst sich in seiner nächsten Sitzung gleich mit einer Doppelpack-Entscheidung, was den Artenschutz der Stadt Calw angeht. So steht sowohl die Unterzeichnung der Deklaration "Biologische Vielfalt in Kommunen", als auch der Beitritt zum Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" zur Diskussion. Das erklärte Ziel lautet: "Calw wird eine Kommune für biologische Vielfalt."