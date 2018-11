Calw/Enzkreis Schon wieder schlagen falsche Polizisten zu

Immer wieder versuchen Betrüger, sich als Polizisten auszugeben, um so an Geld und Wertsachen von Bürgern zu kommen. Oft bleibt es lediglich bei einem versuchten Betrug, wie zum Beispiel in Rottweil. Fälle wie der einer 78-jährigen Seniorin in Freudenstadt zeigen jedoch, dass die Masche auch oft genug zum Erfolg führt: Sie verlor mehrere tausend Euro an die falschen Beamten.