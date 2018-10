Region Falscher Polizist: Lieblingsmasche der Betrüger

Immer wieder versuchen Betrüger, sich als Polizisten auszugeben, um so an Geld und Wertsachen von Bürgern zu kommen. Auch in der Region wird immer wieder versucht, mit dieser Masche Leute hereinzulegen. Dabei fälschen die Täter oft Dienstausweise und leihen sich eine Polizeiuniform aus, um möglichst echt zu wirken. Oft bleibt es lediglich bei einem versuchten Betrug, wie zum Beispiel in Rottweil. Fälle wie der einer 78-jährigen Seniorin in Freudenstadt zeigen jedoch, dass die Masche auch oft genug zum Erfolg führt: Sie verlor mehrere tausend Euro an die falschen Beamten.

Was versuchen die Täter?

Auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention beschreiben Behörden detailliert, wie die falschen Polizisten vorgehen. Meist rufen die Täter beim Opfer an. Dabei verwenden sie bestimmte Techniken, um die 110 Notrufnummer oder eine lokale Telefonnummer vorzutäuschen. Tatsächlich sitzen die Strippenzieher aber meist im Ausland. Hat ihr Opfer einmal abgehoben, setzen die Betrüger alles daran, persönliche Informationen von den Opfern zu erhalten. Sie behaupten etwa, dass Geld und Wertsachen der Opfer nicht länger sicher seien. Ein Beamter würde bei den Betreffenden zu Hause vorbeischauen, um das Vermögen "in Sicherheit" zu bringen. Da auch alle Bankmitarbeiter korrupt seien, solle man auch das Bankkonto leeren und dem "Beamten" übergeben.