Rottweil Falsche Polizisten scheitern in letzter Sekunde

In bekannter Manier rief dem Bericht zufolge ein Betrüger bei der Frau zu Hause an. Mit der frei erfundenen Geschichte über festgenommene Einbrecher, die eine Liste zukünftiger Opfer mitführten, habe der Gauner der 77-Jährigen zu bedeuten versucht, nun selbst in Gefahr zu sein. Das wäre den falschen Polizisten auch fast gelungen.

Die gutgläubige Seniorin verriet ihrem Gegenüber nämlich, dass sie Bargeld zu Hause habe. Daraufhin sei die Frau aufgefordert worden, ihre Barschaften zur Abholung durch die Kriminalpolizei bereit zu halten. Etwas mehr als eine Stunde später tauchten tatsächlich zwei "Zivile" bei der Rentnerin auf. Der namentlich angekündigte Polizist kam an die Haustür, um das Kuvert mit dem Geld in Empfang zu nehmen. An der Stelle wurde die 77-Jährige jedoch misstrauisch und verweigerte die Herausgabe.

Der Täter habe daraufhin versucht, ihr das Briefkuvert mit dem Bargeld zu entreißen, worauf die Angegriffene laut um Hilfe geschrien und sich gewehrt habe. Daraufhin seien beide Gauner in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Rufnummer der Betrüger war gefälscht und endete mit der bekannten Notrufnummer 110.