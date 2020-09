Calw Davide Licht gewinnt Bürgermeisterwahl

Lesen Sie auch: Neuer Bürgermeister tritt schwieriges Erbe an

Die Glückwünsche hatte er ihm auch schon persönlich überbracht, bei der Siegesfeier vor dem Rathaus in Burladingen. Dort hatte Hanselmann auch gleich eine Kooperation zwischen Calw und Burladingen in die Wege geleitet: "Ich habe der Stadtkapelle Grüße von der Trachtenkapelle Altburg überbracht und vorgeschlagen, dass sie mal in Burladingen auftreten", erzählt er.

Sanierung des Rathauses

Auch die stellvertretenden Ortschaftsratsvorsitzenden von Altburg und Hirsau haben den Wahlkampf im Zollernalbkreis aufmerksam verfolgt. Karl-Heinz Scheffelmaier (Hirsau) freut sich für Licht. Dieser habe nicht nur gute Arbeit als Ortsvorsteher geleistet, sondern sei ihm auch als Freund ans Herz gewachsen. Scheffelmaier ist überzeugt davon, dass er für das Amt des Bürgermeisters geeignet ist. Und doch: "Wir Hirsauer werden ihn sehr vermissen." Sigrid Bantel (Altburg) ist nicht überrascht vom Wahlausgang: "Herr Licht hat einen grandiosen Sieg eingefahren und ich freue mich sehr für ihn." Licht habe gute Arbeit geleistet, viele Erfahrungen gesammelt und mit den Jahren ein gutes Verhältnis zu Vereinen und Bürgern aufgebaut. Mit ihm habe man viele bleibende Projekte umgesetzt wie zum Beispiel die Sanierung des Rathauses, erzählt Bantel. "Er hatte für jeden immer ein offenes Ohr und schon daher werden wir Altburger ihn sehr vermissen."

Bis ein neuer Ortsvorsteher gefunden ist, werden Scheffelmaier beziehungsweise Bantel die Sitzungen des jeweiligen Ortschaftrates leiten. Doch das wird voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres nötig. Denn, kündigt Licht an, er möchte in Calw zunächst seine Projekte undThemen so hinterlassen, dass ein sauberer Übergang gelingt. Licht hat einen Amtsantritt zum Jahreswechsel im Blick. Dann möchte er auch nach Burladingen ziehen.

"Aufstrebende Talente lassen sich nicht aufhalten, deshalb war es absehbar, dass wir unseren geschätzten Kollegen und Ortsvorsteher auch einmal verlieren werden", meint Oberbürgermeister Florian Kling ganz pragmatisch zum Sieg des Ortsvorstehers. "Bei uns überwiegt eindeutig die Freude über das tolle Wahlergebnis und dass Burladingen wieder einen richtigen Bürgermeister bekommt." Die Stelle Lichts werde sofort ausgeschrieben, kündigt Kling an.