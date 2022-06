4 Der Riedsee ist nicht nur für Wassersportler toll, sondern auch für Naturliebhaber ein gerne besuchtes Idyll. Foto: Spitz

Aus den Listen der Badeseen und Naturidylle im Schwarzwald-Baar-Kreis ist der Riedsee nicht mehr wegzudenken. Er ist fester Bestandteil von Freizeit und Erholung einer ganzen Region – dabei wurde er von Menschenhand geschaffen.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Mit ihrem blauen Paddel zieht Petra Neumann, auf ihrem Stand-up Paddle Board stehend, tiefe Furchen in die spiegelglatte Wasseroberfläche. Dann lässt sie sich die letzten Meter zum Ufer treiben, zieht ihr Sportgerät an Land und lässt wenig später, begleitet von einem durchdringenden Zischen, die Luft ab. Während das Board sich langsam zusammenzieht, holt die Villingen-Schwenningerin viel Luft und blickt grinsend über den See: "Herrlich!"