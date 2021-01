Busverkehr im Kreis Calw Für Fahrgäste "eine Katastrophe"

Sonntags habe er unter der Buchungsnummer 07051/96 88 55 ("VGCplus") angerufen, um den Bus der Linie 630.2 am Montag, 5.34 Uhr, zu bestellen. Vom vermeintlichen Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw (VGC) am anderen Ende der Leitung habe er daraufhin die Auskunft bekommen, dass im System um diese Zeit kein Rufbus hinterlegt sei. Anders als im Fahrplan.

Der Mann habe ihm geraten, er solle einfach an die Bushaltestelle stehen. Und, falls kein Bus komme, eben mit anderen zusammen ein Taxi bestellen, von dem der VGC 80 Prozent des Fahrpreises bezahlen würde. Ein Taxi trotz teurer Monatskarte? Und woher soll das so früh am Morgen kommen?

Frank-Uwe Pfrommer regt sich auf, steht aber trotzdem anderntags ab 5.30 Uhr in der Kälte. Gut 20 Minuten später kann er einsteigen – in den Regionalbus von Bad Herrenalb, von dem der Mitarbeiter an der VGCplus-Hotline offenbar auch nichts wusste. Übrigens sitzen am Ende der Hotline keine Mitarbeiter des Calwer Verbunds, wie Gisela Volz, die Geschäftsführerin der VGC, erklärt. Vielmehr habe der Landkreis ein Call Center damit beauftragt. "Für das Rufbus-System sind wir nicht verantwortlich." Die Verkehrsgesellschaft habe selbst schon "Testbestellungen" vorgenommen. "Teils hat das geklappt, in einigen Fällen auch nicht", berichtet Volz.

Frank-Uwe Pfrommer hat es an besagtem Morgen gerade so gereicht, um den Anschluss im ZOB in Calw zu bekommen, erzählt er. Andere "haben ein Problem gehabt".

Beschwerden gehen im Landratsamt ein

An zwei anderen Tagen hatte er dafür eines: Da seien zunächst nämlich gar keine Busse gekommen, sagt der Altburger. Anderthalb Stunden dauerte es, bis er schließlich viel zu spät in Althengstett war. Auch Anschlüsse würden nicht mehr passen seit dem Fahrplanwechsel, besonders schlimm werde es in der Ferienzeit.

Im Landratsamt kommen ebenfalls solche Beschwerden an, wie Tobias Haußmann, Abteilungsleiter Zentrale Steuerung, berichtet. Dabei geht es unter anderem um "Probleme bei der Buchung des Rufbusses, fehlende Aushangfahrpläne, falsche Daten in den Auskunftssystemen" oder verspätete Busse und verpasste Anschlüsse.

Frank-Uwe Pfrommer hat in seinem Ärger inzwischen schon mehrfach die Nummer des Landratsamts gewählt. Seine Kritik passt zu dem, was eine Seniorin aus Heumaden, die namentlich nicht genannt werden möchte, schildert. "Wir sind so übel dran", seit die neuen Fahrpläne gelten, klagt sie. Wo die angekündigten "Verbesserungen" sein sollen, könne sie als Bewohnerin von Calws größtem Teilort nicht erkennen. Stattdessen sei vieles deutlich schlechter als noch im vergangenen Jahr.

Busse würden statt jede halbe Stunde nur noch stündlich fahren. Zudem hätten Fahrzeuge weder außen noch innen elektronische Anzeigen, die auf Fahrziel oder Haltestelle hinweisen; nicht einmal Stopp-Knöpfe seien noch vorhanden – wer aussteigen wolle, müsse durch den ganzen Bus rufen.

Den Eindruck, dass überwiegend Reisebusse im Einsatz sind, hat auch Pfrommer. Ein Einstieg mit Rollator oder Kinderwagen sei da praktisch unmöglich. Tobias Haußmann erklärt, dies gelte nur in der Übergangszeit, "bis alle Neufahrzeuge geliefert sind. Reisebusse werden im regulären Linienbetrieb nicht mehr zum Einsatz kommen. Hier sind durchgängig Niederflurfahrzeuge vorgegeben."

Apropos rufen: Beinahe jede Fahrt erfolge seit der Fahrplanänderung nur noch auf Zuruf, meint die Seniorin aus Heumaden. Auch sie hat mit der telefonischen Vorbestellung ihre Probleme. "Aber wenn ich beim Arzt bin, kann ich doch nicht sagen, ob ich in einer Stunde einen Bus brauche", ärgert sich die Frau.

Haußmann dagegen hält das Rufbus-Modell "absolut" für praxistauglich. Dies habe der dreijährige Modellversuch gezeigt. "Gerade im ländlichen Raum mit den sehr zerstreut liegenden Siedlungsstrukturen ist es durch ein solches System möglich, ÖPNV-Leistungen flächendeckend anbieten zu können."

Das gesamte Rufbusangebot sei unter 07051/968855 bestellbar. Lediglich online gebe es bei einzelnen Haltestellen oder Relationen "eine Fehlermeldung der Buchungssoftware". Das Problem sollte noch in der gerade vergangenen Woche behoben werden.

Die Heumadenerin bemängelt weiter, dass die Tour nun meist am Calwer ZOB ende statt am Brühl, weil der Bus nicht bis Altburg weiterfahre. Wenn sie zur Post müsse, bedeute das dann eine fußläufige Strecke durch die ganze Innenstadt – gerade im Alter keine geringe Entfernung.

Neuweiler Gemeinderäte beschweren sich

Haußmann dazu: "Durch die Systemumstellung haben sich tatsächlich teilweise Linienwege verändert beziehungsweise Fahrzeiten auch durch neue Zwangspunkte verschoben. Dadurch entstehen auch bei Linien, die von der Umstellung nicht tangiert waren, veränderte Umsteigezeiten."

Zu all diesen Veränderungen, die seit 1. Januar greifen, hat die Frau eine deutliche Meinung: "Für uns Fahrgäste ist das eine richtige Katastrophe."

Das sehen offenbar nicht nur Calwer Fahrgäste so. In der jüngsten Sitzung des Neuweiler Gemeinderats waren die neuen Fahrpläne ebenfalls Thema. "Der Mensch, der die Busverbindungen verbrochen hat, gehört rausgeschmissen", sagte Ratsmitglied Manuel Günther schonungslos. Der öffentliche Nahverkehr, der beim Tagesordnungspunkt "Sonstiges, Bekanntgaben" zur Sprache kam, sorgte nicht nur bei ihm für Unmut.

Ein Fahrplan müsse so aufgestellt werden, dass er funktioniere, äußerte sich Rat Reinhard Kussack. So etwas dürfe mit der technischen Ausrüstung heutzutage nicht passieren. Außerdem sei dessen Verständlichkeit zu bemängeln. Es müsse klar erkenntlich sein, wie Kinder in die Schule kommen könnten. Klaus Hartmann machte den Vorschlag, ob man die korrekten Fahrpläne nicht in der Zeitung abdrucken könne.

"Bei uns im Geschäft gilt: Eine verbale Reklamation ist keine Reklamation", sagte Rainer Hanselmann. Erst wenn man etwas Schriftliches habe, habe man einen Vorgang. Bürgermeister Martin Buchwald forderte dazu auf, alle Erfahrungen mit dem ÖPNV an ihn weiterzugeben, da er sie sammeln und gebündelt beim Landratsamt einreichen möchte.

Frank-Uwe Pfrommer hat seinen Unmut in der Behöre bereits kundgetan. Dazu gehört der Ärger, dass vielerorts noch keine Fahrpläne an den Haltestellen hängen. Und am ZOB in Calw stellt er immer wieder fest, dass die Verbindungen in seinen Wohnort auf den elektronischen Anzeigetafeln überhaupt nicht auftauchen oder nicht mehr gültige Zeiten zu sehen sind.

"Die Anzeigetafeln am ZOB werden von der landesweiten Datendrehscheibe gefüllt", erklärt Tobias Haußmann dazu. Offenbar versehentlich seien auch alte Fahrpläne erneut eingespielt worden. "Dies wird jetzt bei der Datendrehscheibe ausgemerzt." Und die Aushangpläne an den einzelnen Haltestellen, so erwartet es der Verwaltungsmann, werden im Laufe dieser Woche angebracht sein.

VGC sieht sich für Chaos nicht verantwortlich

Davon geht auch VGC-Geschäftsführerin Gisela Volz aus. Die Verkehrsgesellschaft ist verantwortlich fürs Aufhängen sowie für den Datentransfer in die Auskunftssysteme. "Zum üblichen Fahrplanwechsel setzen wir eine Vorlauffrist von sechs Wochen, um alle erforderlichen Schritte zeitgerecht abarbeiten zu können", erklärt Volz.

Allerdings gab es zum 1. Januar nicht nur einen Fahrplanwechsel, sondern "viel umfangreichere Änderungen mit teilweise neuem Streckenverlauf, einer viel dichteren Taktung" aufgrund der Neuvergabe von einem Großteil des ÖPNV im Landkreis. "Wir hätten dafür eigentlich mehr Zeit gebraucht." Doch bis kurz vor Weihnachten habe es Änderungen und Anpassungen gegeben.

"Die Grunddaten kamen für uns viel zu spät", meint Gisela Volz. Dadurch sei "ein Kommunikationsloch gegenüber den Fahrgästen" entstanden. Gleichzeitig betont die VGC-Chefin: "Das derzeitige Chaos hat nicht der Verbund zu verantworten. Die Ausschreibung der Linienbündel war eine politische Entscheidung. Dass dies nicht ganz reibungslos abläuft, war zu erwarten."

Unterdessen verspricht Haußmann: "Wir werden selbstverständlich alle Probleme Stück für Stück abarbeiten" – etwa durch die Anpassung von Fahrzeiten und Umsteigebeziehungen geschehen. "Außerdem werden wir in den kommenden Wochen verstärkt über die Veränderungen und auch das ausgedehnte Angebot informieren."