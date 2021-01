Kreis Calw Vernichtendes Urteil über ÖPNV

Lesen Sie auch: ÖPNV ist das Sorgenkind des Kreises

Zum Jahresbeginn sind die neuen Fahrpläne des ÖPNV im Kreis Calw in Kraft getreten. Eigentlich hätten diese eine fundamentale Verbesserung mit sich bringen sollen. Doch weil kurzfristig 1,5 Millionen Euro im Vergleich zum eigentlichen Plan eingespart wurden, fallen die Verbesserungen nun doch etwas kleiner aus als gedacht. Laut Tobias Haußmann, Abteilungsleiter Zentrale Steuerung im Landratsamt Calw, sehen die Fahrpläne dennoch besser aus als in den Vorjahren. Im gesamten Kreis Calw soll es laut des zu Grunde liegenden Nahverkehrsplans eine flächendeckende stündliche Verfügbarkeit von ÖPNV-Angeboten geben, auch in jedem noch so kleinen Ortsteil. "Dabei gibt es unterschiedliche Ausprägungen des Angebots in Form von festen Fahrplanfahrten und Bedarfsverkehren. Vor allem in den Abendstunden und an den Wochenenden werden überwiegend Bedarfsverkehre angeboten", erklärt Haußmann. Heißt: Man ruft spätestens eine Stunde vor der geplanten Fahrt unter der Nummer 07051/96 88 55 an, vermeldet Bedarf und dann kommt ein Bus.

In der Praxis scheint das allerdings nicht wirklich zu funktionieren. Kritik am neuen ÖPNV-Takt des Kreises kommt nämlich auch von Karlheinz Kistner. Der Bürgermeister der Gemeinde Oberreichenbach kritisiert, dass der Rufbus, der eigentlich Würzbach und Neuweiler-Agenbach bedienen soll, nicht kommt. "Würzbach und Agenbach sind zu 100 Prozent abgehängt", stellt Kistner fest. Eigentlich heißt es laut Kistner, dass der Bus aktuell auch ohne direkte Anforderung fahren solle. Doch das sei nicht der Fall.

Anberaumte Zeit ist nicht mal mit einem Auto zu schaffen

Tatsächlich gebe es derzeit technische Probleme beim Buchen der Fahrten, räumt Haußmann ein. Kommt aber zu dem Schluss: "Aus diesem Grund verkehren alle nur auf Bedarf gekennzeichneten Fahrten regelmäßig."

Von Alzenberg, Würzbach und Agenbach aus gebe es stündlich eine Fahrtmöglichkeit mit dem ÖPNV, erklärt Haußmann weiter. Zu den Hauptlastzeiten im Schulverkehr mit einem festen Bus, abseits davon würden diese Orte – sofern die Technik mitspielt – bei Bedarf bedient. In Oberreichenbach gebe es zudem einen Anschluss auf den neuen Schnellbus der Linie X63 von und nach Calw ZOB. "Somit erhalten auch die Bewohner kleinerer Orte stündlich die Möglichkeit, in die nächstgrößere Gemeinde oder Stadt zu kommen. Diese sind wiederum an zentralen Haltestellen mit Linienverkehren miteinander verknüpft."

Doch so gut sich das auch anhört, sieht Kistner Probleme bei den Zubringerlinien, zum Beispiel, wenn man von einem Teilort Oberreichenbachs nach Calw möchte. "Aktuell läuft das noch nicht", erklärt er. Gerade auf der Zubringerlinie Agenbach-Würzbach würden die Fahrzeiten nie im Leben passen. Die anberaumte Zeit schaffe er nicht mal mit dem Auto – von einem Bus, der zwischendrin noch Fahrgäste an Bord nehmen muss, ganz zu schweigen. Das Problem: In Oberreichenbach bleiben je nach Verbindung nur wenige Minuten Umsteigezeit. Das Fazit Kistners aufgrund all dieser Schwierigkeiten könnte kaum vernichtender sein: "Dann lieber kein ÖPNV, als einer, der nicht funktioniert."