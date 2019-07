Burladingen Rücktritt von Harry Ebert schlägt Wellen

Dass Burladingens umstrittener AfD-Bürgermeister Harry Ebert seine dritte Amtszeit nicht bis 2023 zu Ende führen will, hatte er in einer Mitarbeiterversammlung ankündigt und gesundheitliche Gründe angeführt. Bis zum 31. Oktober will der 58-Jährige das Feld in der 13.000-Einwohner-Stadt auf der Schwäbischen Alb geräumt haben. Viele Burladinger veranlasst das jetzt, nach vorne zu blicken und sich über mögliche Kandidaten Gedanken zu machen.

Lediglich die AfD, der bei der jüngsten Kommunalwahl mit vier Mitgliedern der Sprung ins Stadtparlament glückte, sieht Ebert in der Opferrolle. Einem "Shitstorm" sei der Stadtchef ausgesetzt gewesen, seitdem sein AfD-Beitritt bekannt wurde. Da sei der Rückzug "nachvollziehbar", kommentierte AfD-Gemeinderat Joachim Steyer.

Die Burladinger CDU wollte sich zu Nachfolgefragen nicht äußern, solange Ebert den Gemeinderat nicht selbst vom Rücktritt informiert hat.