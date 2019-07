Burladingen Bürgermeister Harry Ebert tritt zurück

Offensichtlich von einem Computer abfotografiert, machte die Seite des Burladinger Amtsblattes die Runde. Dabei wird es an diesem Mittwoch erst online versandt und am Donnerstag in Papierform an die Burladinger Haushalte verteilt.

Lapidar heißt es darin, in fetter Schrift: "Bürgermeister Harry Ebert kündigt Rücktritt an". Darunter folgt der dürre Satz, ohne weitere Erklärung: "Harry Ebert wird zum 01.11. 2019 sein Amt als Bürgermeister der Stadt Burladingen zur Verfügung stellen." Ebert war am Dienstagabend für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Er soll seinen Rückzug aber, so verlautete aus gut unterrichteten Kreisen, auch schon bei einer Versammlung der Rathausmitarbeiter angekündigt haben.

Der Rücktritt des ersten-AfD Bürgermeisters in Baden-Württemberg käme dann erst wenige Wochen, nachdem die AfD mit vier Sitzen bei der Kommunalwahl den Sprung in den neuen Burladinger Gemeinderat geschafft hatte.