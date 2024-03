Bürgerentscheid zum Zentralbad in VS: Bürger treibt die Erreichbarkeit für Schüler um

Bürgerentscheid zum Zentralbad in VS

5 Die Bürger informierten sich bei der Veranstaltung zur möglichen Realisierung eines gemeinsamen Hallenbads für VS. Foto: Marc Eich/Marc Eich

Der Bürgerentscheid zur Entscheidung eines gemeinsamen Hallenbads in Villingen-Schwenningen wirft seine Schatten voraus. In einer ersten Bürgerinfo gaben die Verantwortlichen einen Einblick in die Auswirkungen für die Bäderlandschaft der Doppelstadt.









Link kopiert



Rund 70 Bürger nahmen am Mittwochabend das Angebot im Haus der Wirtschaft der IHK wahr, sich umfassend zum Bürgerentscheid zu informieren und sich auszutauschen. Die Interessierten erhielten dabei die Antworten auf die vorerst wichtigsten Fragen und einen Einblick in die derzeitige Situation in der Bäderlandschaft von VS. Unterdessen machte Oberbürgermeister Jürgen Roth deutlich, dass er sich ein solches „großes Bad für eine große Stadt“ wünsche.