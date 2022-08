10 000 Euro Sachschaden an Wohnhaus

Flächenbrand in Lauterbach

1 Am Sonntagnachmittag sind noch immer Glutnester zu löschen beim Flächenbrand am Sommerberg in Lauterbach. Foto: Ziechaus

"Selbstentzündung aufgrund von Trockenheit" sieht die Polizei derzeit als wahrscheinliche Ursache für den Flächenbrand am Sommerberg an.















Link kopiert

Lauterbach - Ein Zeuge hatte den Brand einer steilen Wiesenfläche am Lauterbacher Sommerberg am Sonntag gegen 11 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Als die Feuerwehren – mit 18 Fahrzeugen und 97 Leuten vor Ort – eintrafen, brannte laut Polizei bereits ein Großteil der Wiese. Auch ein an die Fläche angrenzendes Gebäude wurde beschädigt, dort schmolzen unter anderem wegen der großen Hitze die Kunststoffjalousien vor den Fenstern. Dabei entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.

Insgesamt erstreckte sich das Feuer über eine Fläche von rund 4000 Quadratmeter. "Derzeit scheint eine Selbstentzündung aufgrund anhaltender Trockenheit wahrscheinlich", teilt die Polizei am Dienstag zu dem neuerlichen Brand in Lauterbach mit. Bereits vor einer Woche war dort ein Waldstück in Flammen gestanden.