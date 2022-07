Wieder brennt’s in Lauterbach – Einsatz am Sommerberg

5 Am Lauterbacher Sonnenberg ist die Feuerwehr nach einem Flächenbrand am Sonntag im Einsatz. Foto: Wegner

Schon wieder: Nach dem Waldbrand am Dienstag in der Nähe der Tankstelle Emter in der Schramberger Straße ist die Feuerwehr am Sonntag in Lauterbach erneut gefordert. Dieses Mal brennt eine Fläche am Sommerberg.















Lauterbach - Um kurz nach 11 Uhr ist für die Feuerwehrleute der geruhsame Sonntag erstmal vorbei – es wird ein Flächenbrand am Sommerberg gemeldet. Die aufsteigende Rauchwolke ist bereits in Sulgen zu sehen. Im Einsatz sind die Feuerwehren Lauterbach, Schramberg, Tennenbronn und Sulgen. Sie löschen die in Brand geratene steile Wiesenfläche zwischen den Gebäuden der Hornberger Straße und am Sommerberg. Warum es am Hang gebrannt hat, ist noch unklar. Zeitweise besteht Gefahr, dass das Feuer auf die nahen Wohnhäuser übergreift – sie kann von der Feuerwehr aber glücklicherweise gebannt werden.

Die Wehrkräfte bekämpfen das Feuer, dass sich auf einer Fläche von circa 40 auf 80 Meter ausbreitet, von oben und unten her jeweils mit mehreren Strahlrohren. Inzwischen ist der Brand gelöscht. Die Fläche wird jedoch weiterhin durchnässt.

Wir berichten weiter.