Blitzer in Geislingen: Radarfalle im Fasnetskostüm

1 Selbst der Blitzer ist in Fasnetslaune. Foto: Beate Marschal

Erneut wurde der Blitzer an der Geislinger Vorstadtstraße verschönert.









Die Ende November an der Vorstadtstraße aufgebaute, stationierte Geschwindigkeitsmessanlage beschäftigt die Geislinger Einwohner – erst recht in der Fasnet. Am Schmotzigen Donnerstag hatte der Bürgermeister das Thema augenzwinkernd aufgegriffen – im Wissen, dass die Stadtkasse von den Blitzer-Bußgeldern keinen Cent bekommt. Am Wochenende wurde die Radarsäule dann mit buntem Stoff, einem Gesicht und dem Schriftzug „Ruhige Fasnet“ versehen. Zum ersten Mal wurde der Geislinger Blitzer jedoch nicht verschönert: Bereits an Weihnachten zierten roter Stoff und ein Schild mit „Ruhige Weihnachten“ das Gerät.