Besuch vom Weihnachtsmann?: Blitzer in Geislingen „verhüllt“

1 „Ruhige Weihnachten“ steht am verhüllten Blitzer gechrieben. Foto: Schreiber

Schmunzeln in Geislingen am Morgen des Heiligen Abends.









Link kopiert



So manch’ ein Autofahrer schmunzelte an Heiligabend in der Frühe in der Geislinger Vorstadtstrasse: Der neue Blitzer war „verhüllt“. Der Weihnachtsmann hatte wohl Einsehen mit dem Blitzer, dass es zu kalt, zu nass und zu windig war. Kurzerhand umwickelte er die einsame und frierende Radarfalle mit einem Stück von seinem roten Mantel und einem Schild auf dem geschrieben stand: „Ruhige Weihnachten“! Gegen Mittag musste der Blitzer allerdings schon wieder frieren, das neckische Mantelstück samt Schild war schnell entfernt worden.