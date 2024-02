Rund 140 Stellen fallen in Balingen weg

1 Der Bizerba-Hauptsitz in der Balinger Wilhelm-Kraut-Straße Foto: Eyckeler

Die Zahlen werden konkreter: 280 Stellen sollen bei Bizerba deutschlandweit abgebaut werden. In Balingen sind von 1400 rund 140 betroffen.









Bei den Betriebsversammlungen am Mittwoch in Balingen und Meßkirch sei die Stimmung „etwas gedrückt, aber nicht verzweifelt“ gewesen. Das berichtet Michael Föst unserer Redaktion, der als Geschäftsführer der IG Metall in Albstadt die Pläne des Waagenherstellers genau verfolgt.