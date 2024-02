Sponsor der TSG Balingen und des HBW: Haben Ankündigungen von Bizerba auch Auswirkungen auf die Sportvereine?

1 Spieltag in der Bizerba-Arena: Das Balinger Unternehmen ist Namensgeber für die Heimspielstätte der TSG Balingen. Foto: Eibner-Pressefoto/Eibner-Pressefoto/Silas Schuelle

Der Balinger Waagenhersteller Bizerba ist einer der größten Partner des HBW Balingen-Weilstetten und der TSG Balingen. Am Dienstag wurde bekannt, dass der Konzern Stellen abbauen wird. Wir haben nachgefragt, ob sich auch für die Sportvereine etwas ändern wird.









Es war ein Paukenschlag am Dienstagmorgen: Wie die Firma Bizerba in einer Pressemitteilung bekannt gab, sieht man sich gezwungen, Stellen abzubauen. Bizerba-Chef Andreas W. Kraut betont: „Wir leben in einer sich ständig wandelnden Welt, und wir müssen uns ebenso schnell verändern und anpassen, um auch Krisenzeiten zu überstehen.“