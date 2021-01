Bitte recht freundlich Lackendorfer Ortsvorsteher auf Biberjagd

Lesen Sie auch: Biber ist in Sulz als Holzfäller unterwegs

Zeitweise waren Hirt und "sein" Biber im Wettlauf. Was der Biber in der Nacht an Baumaterial für den Damm anschleppte, räumte Hirt am nächsten Morgen wieder ab. Im Moment steht es unentschieden.

Der Biberdamm an der Eschachtalhalle, dort wo sich die Eschach von einem Kanal trennt, besteht nach Hirts Worten rund ein halbes Jahr. Und er wird größer. Inzwischen wird das tierische Bauwerk sogar von einem Fuchs genutzt, um einigermaßen trockenen Fußes ans andere Ufer zu gelangen, wie eines der Fotos etwas verschwommen, aber eindeutig zeigt.

Fachfirma beauftragt

Der Biber hat sich in Lackendorf allerdings nicht nur Freunde gemacht. Mal plündert er ein Weizenfeld, mal setzt er Uferwiesen unter Wasser, so dass die Landwirte sie nicht mehr nutzen können. Inzwischen hat die Gemeinde die Idee entwickelt, die geschädigten Flächen aufzukaufen, um sie dem Ökokonto zuzuschlagen.

So könnte manche Ausgleichsmaßnahme, beispielsweise als Gegenleistung für den Flächenverbrauch eines neuen Wohngebietes, bestritten werden.

Eine Fachfirma wurde inzwischen mit einer Analyse beauftragt, ob die gefährdeten Flächen überhaupt dem Ökokonto hinzugefügt werden können. Ortsvorsteher Hermann Hirt zeigt sich im Gespräch mit unserer Zeitung optimistisch. Sollte alles laufen wie geplant, sei die Untersuchung bis Mitte Februar abgeschlossen. Die Gemeinde werde den Besitzern dann ein Kaufangebot unterbreiten. Hirt hat sich umgehört: "Die Bereitschaft, auf das Angebot der Gemeinde einzugehen, wird da sein."