Naturschutz Biber ist in Sulz als Holzfäller unterwegs

Bis zu 35 Kilo schwer

Wer allerdings das Ziel hat, das bis zu einem 1,30 Meter große Tier zu sehen, muss erhebliches Glück haben. Die Tiere sind nachtaktiv und wagen sich in der Regel erst beim Einsetzen der Dämmerung aus dem Bau. Mit seiner typischen flachen Schwanzkelle ist der Biber unverwechselbar. Die Kelle dient nicht nur als Steuerung beim Schwimmen, sondern auch als Fettspeicher und Stütze beim Sitzen.

Die bis zu 35 Kilogramm schweren Tiere wurden im 19. Jahrhundert im heutigen Baden-Württemberg ausgerottet. Zu verlockend war das, mit bis zu 23.000 Haaren pro Quadratzentimetern extrem dichte Fell des Bibers. Weswegen er als "König der Pelztiere" bekannt wurde. Mit seinem Pelz schmückten sich die Menschen. Aber auch dem "Biberheil", aus den Drüsensäcken des Tiers gewonnen, wurde eine heilende Wirkung nachgesagt. Es wurde somit ziemlich teuer gehandelt.

Experten sind sich einig, dass er rechtzeitig vor der Ausrottung gerettet wurde. Schon vor Jahren wurden Exemplare in Sulz und in Fischingen gesichtet. Also war es nur eine Frage der Zeit, bis er an der Glatt heimisch wird.

Gern gesehener Gast in Glatt

Biber sind Vegetarier und ernähren sich im Sommer überwiegend von Grünpflanzen, im Winter stehen täglich vier Kilogramm Rinde auf dem Speiseplan. Dass Biber Bäume fällen, liegt daran, dass sie nicht klettern können, und nur so an das begehrte Futter kommen.

In Glatt ist der Biber - bis jetzt noch - ein gern gesehener Gast. Große Schäden am Ufer hat man bislang nicht entdeckt. Da der Biber in Baden-Württemberg noch nicht dem Jagdrecht unterliegt und geschützt ist, dürfte der "Glatter Biber" relativ sicher leben.