Einige Tausend Besucher bummeln auf dem Bisinger Weihnachtsmarkt von Stand zu Stand. Foto: Kauffmann

Das „Schaufenster des Kunsthandwerks“ hat einige Tausend Besucher nach Bisingen gelockt. Gut 100 Stände haben zum Bummeln eingeladen. Zahlreiche Standbetreiber sind schon jahrelang dabei. Es gibt einen Punkt, den sie am Bisinger Weihnachtsmarkt besonders schätzen.









Das Wetter war perfekt für den Bisinger Weihnachtsmarkt am Sonntag: Tausende Besucher sind gekommen, um von Stand zu Stand zu bummeln. Und umgekehrt haben auch dieses Jahr gewusst, was sie am „Schaufenster des Kunsthandwerks“ haben.