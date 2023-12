Der Weihnachtsmarkt in Bisingen findet am Sonntag rund um die Hohenzollernhalle statt. Dafür wird der Verkehr umgeleitet, Straßen werden teils gesperrt.

Fast 100 Stände wird es geben, verkauft werden wird nach Angaben der Veranstalter von 11 bis 18 Uhr.

Auf allen Parkplätzen im Marktbereich ist am Sonntag ab 6 Uhr das Parken verboten.

Parkflächen für die Marktbesucher stehen im Parkdeck, in der Bahnhofstraße, im Eibach und am Schulzentrum zur Verfügung.

Umleitung über Zimmern und Thanheim

Der überörtliche Verkehr wird nach Angaben der Gemeinde über die Bahnhofstraße, K7112, Zimmern, K 7111 bis zur Einmündung L360 Ortseingang Thanheim und in die Gegenrichtung umgeleitet.

Der Marktplatz sowie die Hauptstraße in Bisingen – ab Einmündung Bahnhofstraße bis Einmündung Kirchstraße sowie Kirchstraße bis Hofgasse – sind in der Zeit von 6 bis 20 Uhr voll gesperrt.

Die Zufahrt in den gesperrten Bereich sowie zu nicht von Marktständen besetzten Parkflächen neben dem Gasthaus „Rose“ in Bisingen und in der Kirchstraße ist ausschließlich Lieferanten und Teilnehmern am Markt sowie den Wohnanliegern gestattet.