Bisingen Ausgrabungen an ehemaligem KZ haben begonnen

Die geophysikalischen Voruntersuchungen haben bereits einen sprichwörtlich tiefen Einblick gegeben – und damit erste Hinweise, wo es sich zu graben lohnt. Im abgesteckten Feld, das an diesem Dienstagvormittag von sechs Helfern mit dem Spaten vorsichtig ausgegraben wird, deutet die Leiterin der Ausgrabungen auf eine helle Stelle im Boden. Als Laie würde man es übersehen, Hausmair interpretiert: Es könnte die Latrine sein. Ein erstes Fundament zeigt sich.

Sie erklärt das Vorgehen: "Wir machen kleinere Flächen auf und erweitern die Ausgrabungen systematisch." Die Arbeiten sollen Rückschlüsse auf den Alltag im Lager ermöglichen. Dieses wurde zum Ende des Zweiten Weltkrieges sehr kurzfristig erbaut: "Wie viel Energie hat man da reingesteckt? Merkt man an den baulichen Einrichtungen, dass das Lager so kurzfristig genutzt wurde?" – auch darüber erwartet Hausmaier Aufschluss.

Vom Prinzip her mache die Archäologie nichts anderes als das, was der Gedenkstätten-Verein mit der Forschung in Archiven und Zeitzeugeninterviews geleistet hat: "Geschichte wird fragmentiert überliefert und ist teils abhängig von der Perspektive. Wir erforschen die materielle Überlieferung. Es ist eine zusätzliche Schicht, die das Bild von den Geschehnissen weiter verdichtet."

Und was passiert nach den Ausgrabungen? Dann wird die Wiese wieder in ihren Urzustand versetzt und die Löcher zugeschüttet, zumal das Gelände verpachtet sei. Zu sehen bleibt von den Ausgrabungen auf Dauer daher nicht viel. Außer Fundstücke: Diese könnten auf Wunsch im Bisinger KZ-Museum ausgestellt werden – falls in der Erde welche verborgen sind.