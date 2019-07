Bisingen Archäologische Ausgrabungen im KZ

Ausgrabungen

"Seit 2018 untersucht das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart die materiellen Hinterlassenschaften an ehemaligen Standorten von Außenlagern des nationalsozialistischen Konzentrationslagers (KZ) Natzweiler in Baden-Württemberg", heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Stuttgart. Ab August führe die Landesarchäologie aus diesem Anlass eine archäologische Ausgrabung im Bereich des ehemaligen Außenlagers Bisingen durch.

Das KZ Bisingen wurde im August des Jahres 1944 als eines von sieben Außenlagern für das "Unternehmen Wüste", ein Projekt des NS-Rüstungsministeriums, eingerichtet. Untergebracht waren die Häftlinge in einem Barackenlager, das am Ortsrand in sumpfigem Gebiet aufgebaut wurde.

Das ehemalige Lager-Areal ist teils bebaut, teilweise Grünland. In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Bei einer vor kurzem von der Landesarchäologie durchgeführten Untersuchung mit Radar- und Magnetikmessungen wurden Spuren der Lagerbaracken und des Lagerweges im Boden entdeckt. Durch die Ausgrabung soll der Erhaltungszustand dieser archäologischen Hinterlassenschaften untersucht und durch erwartete Funde ein Einblick in den Alltag der Häftlinge gewonnen werden."

Es sei die erste archäologische Ausgrabung in einem ehemaligen NS-Zwangslager in Baden-Württemberg, heißt es weiter.

Tag des offenen Denkmals

Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, führen Archäologen der Landesdenkmalpflege um 11 und 13 Uhr über die Ausgrabung (Zugang über Verbindungsweg am Ende Hinter Stöck zu Schelmengasse). Die KZ-Gedenkstätte bietet Führungen zu den historischen Schauplätzen auf dem Lehrpfad zur Geschichte des Konzentrationslagers Bisingen an (Start 10 Uhr beim Museum), kündigt das Regierungspräsidium Stuttgart an.