Mit deutscher Küche – "Adler" in Zimmern öffnet wieder

1 Adlerwirtin Hannah Cairo freut sich, wenn es im Januar wieder losgeht. Bis dahin ist im Haus noch einiges zu tun. Foto: Siegmeier

Für das Gasthaus "Adler" in der Zimmerner Ortsmitte gibt es gute Nachrichten: "Wir eröffnen im Januar", informiert Wirtin Hannah Cairo.















Zimmern o. R - Gastronomie hat in Zimmerns "Adler" Tradition. Umso größer war die Enttäuschung in der Bevölkerung, als die letzte Pächterin vor wenigen Wochen ihren Rückzug aus der Gaststätte verkündet hatte.

Deutsche Küche im Angebot

Doch es gibt frohe Kunde – ab Januar geht es im "Adler" weiter. Hannah Cairo, die Frau des Besitzers und Inhabers des Gebäudes, wird die Gaststätte führen. Der Name Cairo ist in Zusammenhang mit dem "Adler" nicht unbekannt. Patricia Cairo, die Schwiegermutter der neuen Wirtin, hatte das Lokal 16 Jahre lang geführt, bevor es dann bis vor kurzem fremd verpachtet wurde.

Jetzt möchte es die Familie – nun in zweiter Generation – selbst weiterführen. Hannah Cairo bietet ihren Gästen dann deutsche Küche an. Bis die Gastgeberin im Januar aber öffnen kann, gibt es noch einiges zu tun im Haus. "Die Toiletten werden noch neu gemacht, der Eingang und die Theke", verrät sie. In den nächsten Jahren soll das Gebäude sukzessive komplett saniert werden.

Hotelzimmer komplett saniert

Auch die neun Hotelzimmer sind coronakonform renoviert und komplett saniert. Das Hotel besteht bereits seit 20 Jahren. Die Familie Cairo freut sich, wenn es bald wieder losgeht.