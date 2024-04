1 Tautröpfchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Das Foto zeigt den Mischturm von „Valet & Ott“ in Truchtelfingen am 27. März 2024. Foto: Anwohner

Gegen die Stilllegungsanordnung für das Schüttgutlager beim Betonmischwerk hat die Firma „Valet & Ott“ erfolgreich geklagt. Für Albstadt heißt das: Vom Gelände entweichen weiterhin Emissionen. Laut Anwalt Burkard ist es der Dampf von Tautropfen.









In regelmäßigen Abständen dampft und qualmt es aus dem Mischturm des Betonwerks „Valet & Ott“, wie Anwohner nicht nur berichten, sondern auch vielfach durch Fotos und Videos dokumentiert haben. Das jüngste Video ist am 27. März, 8 Uhr, entstanden. „Wasserdampf“ sei das, was dort entweiche, hatte das Unternehmen immer wieder reklamiert, allerdings nicht verraten, durch welchen Produktionsprozess der Wasserdampf entstehe.