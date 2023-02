1 Ein Prost auf die deutsch-schweizerische Freundschaft: Die Delegation aus Brugg macht mit OB Christian Ruf (Sechster von rechts), Stadtpressesprecher Tobias Hermann , Fachbereichsleiter Marco Schaffert, dem frühere Brugger Stadtamann Rolf Alder und VHS-Leiterin Anja Rudolf (neben Ruf von links) Station in unserer Redaktion Foto: Holweger

Was wäre die Fasnet ohne närrischen Besuch in unserer Redaktion: Federahannes, Biss und Schantle sind auf der Suche nach einer Wirtschaft mit Schnitzel und Pommes. Wir überbrücken mit Chips – und freuen uns über Besuch aus Brugg!









Was haben wir uns geärgert in den letzten Wochen über diesen vermaledeiten Schilderwald in Rottweil. Lärmschutz! 20, 30, 40 – das treibt nicht nur uns stets in Eile befindlichen Redakteure in den Wahnsinn, sondern natürlich auch die Narren. Wie gut, dass Biss, Schantle und Federahannes die Lösung aller Probleme exklusiv in unserer Redaktion vorbeibringen: Ohropax! Wer braucht da noch Tempolimit?

Biss, Schantle und Federahannes packen ihre Gesangskünste aus. Foto: Otto

Die Narren wissen natürlich, warum man es braucht: „D’Stadtkass’ vollzukriege, des isch schwer, drum muss jetzt die Verkehrsberuhigung her! Juppeidi und juppeidai...“ In ihrem astreinen Gesangsvortrag – Deutschland sucht den Superstar ist im Gespräch – wird der Verkehr, wie auch schon zuvor beim Narrensprung, in die Mangel genommen. Herzensthema der Narren ist aber die Gastronomie.

„Italiener, Chinese und Döner – Schnitzel und Pommes wär schöner.“ In der Schwabo-Redaktion begnügen sich die Narren mit Sekt, Chips und Salzstangen – und schwingen sich geradewegs zu dichterischen Höhenflügen auf. Hängebrücke und Testturm sowie eventuelle neue Nutzungen sind Thema. Details können an dieser Stelle nicht genannt werden – nur so viel: Schön und lustig war’s. Dass wir Tränen lachen, kommt in der Redaktion auch nicht alle Tage vor.

Die Lösung aller Probleme: Ohropax und ein „Schlotzer“. Foto: Otto

Nur blöd, dass die Narren den neuen OB ganz knapp verpassen, sonst hätte der die Ohropax-Lärmschutz-Variante gleich als Antrag mit die in nächste Gemeinderatssitzung nehmen können. Christian Ruf kommt mit der Delegation der Freunde aus dem schweizerischen Brugg sowie Fachbereichsleiter Marco Schaffert, VHS-Leiterin Anja Rudolf und Stadtpressesprecher Tobias Hermann vorbei. Bald ist er nicht mehr allein an der Spitze, sondern hat einen Bürgermeister – oder eine Bürgermeisterin – an seiner Seite. Bei einem Gläschen Sekt gibt’s Interessantes zu erfahren. Aber – wie es an der Fasnet so ist – natürlich ganz inoffiziell. Hu-hu-hu.