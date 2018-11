Bei Gefahr SEK: Spezialisten der Polizei im Einsatz

Region - Wenn das Spezialeinsatzkommando (SEK) anrückt, ist Vorsicht geboten. So auch am 28. Oktober in St.Georgen: Ein Mann hatte sich mit einer Schrotflinte im Keller verschanzt und drohte, jeden zu erschießen, der sich ihm näherte. Auch in Balingen wurde das SEK erst kürzlich zu einem Einsatz gerufen.