Balingen Einsatz auf dem Heimlichen Wasen: SEK stürmt Wohnung

In einem Mehrfamilienhaus in der Horber Straße hatte ein Mann angekündigt, sich das Leben zu nehmen. Um dieser akuten Suizidandrohung und einer nicht auszuschließenden Fremdgefährdung Herr zu werden, wurde das örtliche Polizeirevier von einem Sondereinsatzkommando (SEK) und einem Polizeihubschrauber unterstützt. Für den Fall der Fälle befanden sich auch Notarzt, Rettungskräfte und die Feuerwehr am Ort des Geschehens. Vorsorglich wurden alle anwesenden Hausmitbewohner evakuiert.

Kurz nach 17.30 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. SEK-Kräfte überwältigten den Mann und übergaben ihn zur weiteren Versorgung an die bereitstehenden Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung kam er ins Krankenhaus.

Betroffend waren auch die angrenzenden Kindergärten Neige: Auf dem Parkplatz der städtischen und des integrativen Einrichtungen versammelten sich die Einsatzkräfte. Kinder, Erzieherinnen und Eltern wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht.