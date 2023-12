Baustellen-Staus bei Heumaden: Warum sind die Ampeln nicht einfach länger Grün?

1 Die Ampel zeigt Rot. Andern lässt sich das aber nur bedingt. Foto: Klormann

Weil die Heinz-Schnaufer-Straße zur B 295 hin voll gesperrt ist, läuft der Verkehr nach und aus Heumaden teils schleppend über die Breite Heerstraße. Wären die Ampeln anders geschaltet, würde das aber wenig bringen, sagt die Stadt. Und wäre ziemlich teuer.









Link kopiert



Seit dem 20. November läuft der dritte und letzte Bauabschnitt der Heinz-Schnaufer-Straße in Heumaden – jener zwischen der Bundesstraße 295 und der Einmündung in die Wagnerstraße. Im Zuge der seit Jahren gewünschten Sanierung wird in diesem Teilbereich auch gleich die gesamte Wasserversorgung ersetzt.